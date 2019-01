’Stadspas voor illegalen’

Het plan kan echter niet op een meerderheid in de raad rekenen en is al bij voorbaat kansloos. Hoe krijg je het verzonnen? Illegaal, ongedocumenteerd, geen probleem. Gratis toegang tot tal van voorzieningen. Zouden deze partijen niet beter op de Dam gaan staan en gewoon met volle hand uitdelen wat ze zelf aan de maatschappij onttrekken in plaats van algemene middelen aanwenden. Stemmen levert het niet op, want ze zijn niet gedocumenteerd. Maar gewoon barmhartigheid zou voor deze partijen toch voldoende bevredigend moeten zijn.

P. Cammaart