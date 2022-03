’Geen tijd voor discussies’

Opvallend is wel weer dat onze politici over elkaar heen rollen met allerlei meninkjes. Allemaal hebben ze wel ideeën hoe deze opvang geregeld moet worden. Het rechter smaldeel in de Tweede Kamer, te weten PVV en JA21 wil de vluchtelingen liever in Polen en Moldavië houden. Anderen pleiten voor een ’opvangambassadeur’. Het is het een of het ander. Of we gaan als één man achter Van der Burg staan of de Tweede Kamer zegt we stellen een ’generaal’ aan die de opvang van de vluchtelingenstroom regelt.

Herman Sterken,

Castricum