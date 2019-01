’Vervlakking en gejakker op tv’

De huidige omroepen, samen met de NPO, zijn op sterven na dood. Ze werden ooit ingericht om een afspiegeling te zijn van wat er speelt in onze samenleving, op politiek, cultureel en sociaal niveau. Was het maar zo!

We worden al jaren gebombardeerd met DWDD, Jinek of Pauw, en elke avond komen er weer die bekende Nederlanders langs die overal een mening over hebben. Ons kent ons. Geen tijd, creativiteit en geld meer voor goede diepgravende documentaires, vrijwel geen goede film of concert meer, laat staan een diepte-interview.

Wat een armoede is het geworden op onze buis, wij kijken steeds meer naar de Vlaamse zenders, die hebben tenminste nog het lef om na afloop van een film de aftiteling te tonen. Moet je in Nederland eens proberen, tijd is geld. Bij ons is het gejakker en de oppervlakkigheid tot nieuwe norm verheven. Wordt het geen tijd voor een Nederlandse BBC die los staat van al die politieke invloeden uit ons verkruimelde zuilensysteem? Of zijn de belangen in Hilversum (of Amsterdam) toch belangrijker? Ondertussen betalen we met elkaar jaarlijks miljoenen om dit systeem in stand te houden. Wanneer stoppen we hiermee?

Arno Booy, Heiloo