Kapper moet ook eten

Een briefschrijver wekt de suggestie dat zijn kapper misbruik maakt van de btw-verhoging, om zodoende zijn prijzen nog wat extra te kunnen verhogen (WUZ, 23/1).

Deze kapper gaat er, denk ik, ook graag op vooruit dit jaar, want hij is niet alleen ondernemer, maar ook consument. Natuurlijk zou het fijn zijn dat bij koopkrachtgroei alle prijzen gelijk blijven, maar zoals iedereen heeft ook hij met inflatie te maken! De huur gaat omhoog en de boodschappen, zorg en energie worden ook voor de kapper duurder, zowel zakelijk als privé. Dus is het zaak zijn prijzen te verhogen en dat staat los van elke btw-verhoging.

Aart Aarden (kapper)