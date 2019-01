Uitslag Stelling: We zijn al erg ruimhartig

Staatssecretaris Harbers (Asiel) en fractievoorzitter Dijkhoff van de VVD houden vast aan de huidige coalitieafspraak dat er niets aan het kinderpardon verandert. Een respondent is het hier stellig niet mee eens: „Ik ben voor een verruiming van het kinderpardon voor kinderen die hier geboren zijn en hier al lang wonen. We leven in een fatsoenlijk, vrij en rijk land. Schaam je Dijkhoff en Harbers!” Een ander stelt: „Het gaat om kinderen en Nederland kan een paar duizend vluchtelingen extra makkelijk aan.” En: „De asielprocedures moeten versneld worden. Zodat ze sneller weten waar ze aan toe zijn.” Nog iemand zegt: „Na zoveel jaar kun je een kind niet meer terugsturen naar een voor hun vaak vreemd land (en dus ook de ouders niet).”

Maar het overgrote deel is het niet eens met de stelling. Geen versoepeling. „Helemaal verkeerd. Als we dit nu doen, krijgen we elke vijf jaar zo’n situatie”, vindt een deelnemer. Een ander zegt: „Verruiming leidt tot eindeloos rekken en dat is alleen gunstig voor de asieladvocaten. En bij elke verruiming komen er weer nieuwe gevallen.”

De advocaten worden vaker aangehaald, een van de respondenten laat zich fel uit: „Hoe kan een gezin hier in vredesnaam negen jaar (!) zitten zonder duidelijkheid? Er moet veel sneller duidelijk zijn of iemand een verblijfsvergunning krijgt of niet. Stop met dat eindeloos procederen. Dat pappen en nathouden schept verwarring.” En: „Het is de schuld van de linkse raadslieden die elke keer in beroep gaan.” Een ander vindt: „Gelijk uitzetten en maak asielaanvragen alleen mogelijk vanuit het land van herkomst.”

Iemand zegt sceptisch: „Verruiming van het kinderpardon is een vrijbrief voor ouders om via de kinderen asiel te krijgen, ik vind dat onmenselijk.”

Slechts 16% vindt een versoepeling van het kinderpardon uit humaan oogpunt gerechtvaardigd. „We zijn al erg ruimhartig. Dus eerder strenger dan ruimer. Snel duidelijkheid en direct handelen en geen valse hoop geven, want dat is pas echt onmenselijk.”

Een ander zegt: „Die kinderen worden misbruikt om uiteindelijk opa’s, oma’s, tantes en ooms ook hier te krijgen. Dus het is geen kinderpardon, maar een familiepardon.”

En Nederland is vol, roepen veel deelnemers. „Vol is vol, zorg er eerder voor om de hele asielprocedure te verduidelijken.” Veel respondenten zijn het erover eens: ’Gooi de grenzen dicht’. „Het kinderpardon trekt meer migranten aan met verkeerde motieven.” Opmerkelijk is dat dit geluid niet alleen doorklinkt bij de tegenstemmers, maar ook bij mensen die voor verruiming zijn: „Er zullen ook bij een nieuw pardon altijd weer kinderen buiten de boot vallen. Er zijn grenzen aan de aantallen die we hier kunnen opnemen.”

„De overheid is te stom om haar eigen regels uit te voeren, nu kun je de kinderen die hier al jaren zijn, niet meer uitzetten. Eigen schuld dikke bult.” 56% ziet het kabinet-Rutte 3 uiteenspatten vanwege de ruzie over het kinderpardon. „Laat de coalitie maar vallen, misschien dat ze dan zelf ervaren wat het is om afspraken niet na te komen.”