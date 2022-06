’Opnieuw geeft politiek het verkeerde voorbeeld’

Bekijk ook: Treurig unicum

In verkiezingstijd worden de kiezers steeds maar weer door hen die daar dan belang bij hebben, opgeroepen toch om vooral te gaan stemmen. Zeker in deze tijden brengt men daarbij ook nog in dat wij blij mogen zijn in vrijheid te kunnen stemmen. In vrijheid kunnen stemmen wordt verkocht als een voorrecht. Nooit als ’een motje’. Het wordt tijd dat de niet stemmers meer begrip en zelfs respect ontmoeten.

Wel stemmen doen we immers op politici die ons leger vooral faciliteren met piefpafpoef geluidscassettes om daarmee onze vrijheid af te dwingen. Politici die de kiezers schaamteloos bedriegen. Politici die hun werk in de Staten-Generaal steeds meer invullen als bijbaantjes. Met als belangrijkste missies de langst zittende premier te worden. Of deel uit te maken van het meest verdeelde parlement in de Nederlandse geschiedenis. Tijdens verkiezingen steeds maar weer hamerend op het belang van een goede opkomst en vertrouwen in elkaar en in de politiek. Om daarna zelfs het vereiste quorum in de Eerste Kamer niet te halen. Natuurlijk kunnen er legitieme en menselijke omstandigheden zijn waardoor mensen in welke functie dan ook verhinderd kunnen zijn hun werk uit te oefenen. Men schreeuwt in de politiek moord en brand over wanneer het verzuim in bepaalde sectoren van de samenleving te hoog is. Maar een verzuim van meer dan 50 % komt men daar nooit tegen. Opnieuw is het de politiek die daar het verkeerde voorbeeld in geeft. Wat bedoelt men toch met werken aan vertrouwen? Zet de politiek nu de Nederlandse taal ook nog op zijn kop?

Gerard Caspers