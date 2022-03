Uitslag stelling: ’Verdeeld over vredesplan’

Een reactie: „Natuurlijk pikt Rusland het niet als Oekraïne in de NAVO komt, net zo min als dat de VS het destijds niet pikte dat Rusland kernwapens op Cuba plaatste.” Een andere deelnemer vindt dat de VN moet ingrijpen en ziet het liefste dat de blauwe baretten de vrede gaan bewaren in het land. „Een vredesmissie zou op het moment meer dan op zijn plaats zijn.” Weer iemand anders vindt dat een neutraal Oekraïne prima kan, zonder NAVO-lidmaatschap zoals EU-landen Zweden en Finland. „Het hoeft niet eens EU-lid te worden, maar kan prima handelsverdragen afsluiten met Oekraïne en zich militair laten adviseren door de NAVO.”

Op de vraag of Poetin de oorlog gaat stoppen als Oekraïne neutraliteit belooft, zijn de antwoorden van de respondenten verdeeld. De ene helft denkt dat hij dit wel gaat doen, de andere helft juist van niet. Ook zijn de respondenten verdeeld over of er een vredesplan gaat komen. Iemand die er optimistisch over is: ,,Je ziet dat Poetin overal steun aan het verliezen is, dus hij zal eieren voor zijn geld kiezen.”

Rusland en Oekraïne praten al dagen. Slecht een vijfde deel van de stemmers is optimistisch over de uitkomst van de onderhandelingen. Wel achten de meeste stemmers het waarschijnlijk dat Zelenski akkoord zal gaan met een regeling waarbij Oekraïne Donetsk, Loehansk en de Krim opgeeft. Een reactie: „Tot nu toe heb ik alleen maar elementen voorbij zien komen die in het voordeel zijn van Rusland. Zelenski kan best akkoord gaan, maar zou de Donbask-regio niet moeten laten gaan.”

De meerderheid denkt dat Rusland de veerkracht van Oekraïne heeft onderschat en daardoor langer en harder moet doorvechten. Het gros denkt dat Rusland zwak staat in de oorlog met Oekraïne. Een stemmer: ,,Rusland dwingt Oekraïne op een heel gewelddadige manier op de knieën, maar heeft de weerstand onderschat. Nu is het kiezen voor Rusland: het land kapotschieten, of toch onderhandelen.”

De verhoudingen zullen anders worden als China Rusland gaat steunen. De meeste deelnemers achten dit echter niet waarschijnlijk. Een deelnemer: „China zal een pas op de plaats maken, nu ze zien dat de handel kapot wordt geschoten. Dat kan de Chinezen wel iets schelen, de mensenlevens minder.” Een ander denkt juist dat de machtsverhoudingen anders komen te liggen. „Je zal zien dat Rusland een blok gaat vormen met India en China en dat de EU en de VS het nakijken hebben.”

Mocht het komen tot een vredesakkoord met Oekraïne dan zal Poetin gaan proberen om andere Oost-Europese landen in zijn invloedssfeer te trekken, denkt de meerderheid. Een stemmer vindt juist dat de EU zich agressief gedraagt tegenover Rusland. ,,De EU heeft al allerlei landen uit de Russische invloedssfeer getrokken, die eerst hoorden bij het Warschaupact. Vind je het gek dat Poetin zich in het nauw gedreven voelt.” Velen zijn bang voor escalatie: „Laten we ervoor zorgen dat Poetin wegblijft bij de rode knop. Want anders is het leed niet te overzien.”