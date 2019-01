’We laten ons afschieten’

De pensioenpremie moest omlaag want iedereen moest meer te besteden krijgen, nu moet die weer omhoog want er komt niet genoeg binnen. Doordat Italië dankzij o.m. Draghi er financieel slecht voor staat, wordt de rente bewust laag gehouden, hogere rente betekent een faillissement voor Italië. Wij krijgen de rekening gepresenteerd, hier zijn namelijk niet voldoende gele hesjes; het Nederlandse volk lijkt wel een beetje op de herten in de Oostvaardersplassen. Ze laten zich afschieten door de politiek, op 21 maart stemmen ze allemaal gedwee voor de verkeerde partij. Zelfs zo’n kans laten ze lopen, want ze gaan gewoon niet stemmen, zelfs niet als het belangrijk is.

A. de Waele, Koewacht