’Pensioen onderuit door eurofielen’

In de jaren ’90 graaide het kabinet onder leiding van een oud-vakbondsman enige miljarden guldens uit de ABP-kas. (De miljarden die door het niet doorgaan van de dividendbelasting vrijkwamen, hadden beter teruggestort kunnen worden in het ABP-fonds.) Het ABP werd verzelfstandigd en kwam los van de overheid. Omdat de Nederlandse pensioenen beter waren dan in de rest van Europa moest dat van de linkse eurofielen rechtgetrokken worden. Verlagen was geen optie omdat er dan opstand zou komen. Een PvdA-kabinet bedacht toen de (lage) rekenrente. Onze pensioenen worden dan geleidelijk gelijk aan de rest van Europa omdat onze pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. Van dit rechtse kabinet zou verwacht mogen worden dat die het probleem zouden oplossen. Maar ook dit zijn weer eurofielen die de pensionado’s naar de voedselbank leiden. In De Telegraaf van gisteren zien we dat veel fondsen ’onder water staan’.

Ir. B.Kaars, Driehuis