’Breuken niet afschaffen’

Steeds passen we het onderwijs aan aan het niveau van de kinderen in plaats van andersom. Ik zie steeds aanbiedingen staan van 1+1 of 2+1, d.w.z. 1 artikel (of 2) kopen en dan 1 gratis krijgen. Ik reken dan altijd even uit wat het dan per artikel kost, in de toekomst zou men dat dus niet meer uit kunnen. Belachelijk gewoon. Breuken horen in mijn ogen tot de meest elementaire zaken van het kunnen rekenen en zouden dus nooit moeten worden afgeschaft.

Wim Nieuwenhoven,