’Ontlast de burger in klimaatakkoord’

In juni 2015 won deze stichting een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat die de gehele Nederlandse financiële huishouding wel eens flink overhoop kan gaan gooien. Op 23 januari liet ze in Nieuwsuur -zonder enige terughoudendheid- weten dat zij de druk op onze Staat gaat opvoeren. De beloofde 9 megaton extra CO2-besparing zal ’hoe dan ook’ gehaald moeten worden, ongeacht de harde maatregelen die daarvoor genomen moeten worden, en ongeacht hoe hard de Staat of burgers daardoor geraakt zullen gaan worden.

Als het dan toch zo gemakkelijk is, kunnen we als samenleving dan ook niet beter een simpel rechtszaakje tegen dit kabinet aanspannen, om de burgers te ontlasten bij het gedrocht klimaatakkoord.

Mario Verhees,