Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Onvoldoende aandacht voor veiligheid

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

In de loop der jaren is de veiligheid van de Tweede Kamer flink opgeschroefd. Waar de passage in het gebouw ooit werd ontworpen als een openbare straat, staan al lange tijd detectiepoortjes en toegangssluizen bij alle ingangen. Buiten zijn politie en zwaarbewapende marechaussee zichtbaar aanwezig.