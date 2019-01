Uitslag Stelling: Aanvulling op de huisarts

Internet is handig als oriëntatie en als je de goede sites raadpleegt kan het ook betrouwbaar zijn, zeggen deze respondenten. Maar een bijna even grote groep, 41%, ziet vooral de gevaren. „Om iets op te zoeken... best handig. Maar betrouwbaar... nee. Altijd je huisarts raadplegen!”, klinkt het bij de tegenstanders.

Zeventig procent zegt wel eens te gaan googlen als ze ergens last van hebben. „Als ik een kwaal heb, kijk ik eerst op Google. Misschien hoef ik niet naar de dokter. Maar als ik er wel heen moet weet ik tenminste al waar over ik het heb”, zo verklaart iemand.

Sommigen geven zelfs de voorkeur aan Google: „Die heeft meer tijd dan de gewone huisarts.”

De meesten vinden online dokteren vooral geschikt bij kleine ongemakken die je zelf kunt oplossen, zodat je niet onnodig naar een arts hoeft te gaan.

De helft meent dat je via Google goed geïnformeerd kunt worden over medische zaken, als je weet waar je moet zoeken. Iemand schrijft: „Ik kijk op sites van ziekenhuizen en universiteiten en zoek in wetenschappelijke onderzoeken. Die hebben mijn leven gered. Drie artsen beweerden dat ik nierstenen had terwijl mijn aorta lekte”. Een ander vond via internet na negen jaar eindelijk een diagnose voor haar meervoudig gehandicapt kind.

Maar online dokteren kan ook verkeerd uitpakken, zoals blijkt uit het verhaal van deze respondent: „ Ik had heel erge buikgriep en op internet stond dat ik naar de huisarts moest als het na vier tot zeven dagen niet beter ging. Dus heb ik vier dagen gewacht. Uiteindelijk moest ik met spoed naar het ziekenhuis en aan het infuus. Wat bleek: een ijzertekort, een kaliumtekort en uitgedroogd.”

Twee op de drie respondenten denken dat de meeste mensen niet goed in staat zijn om betrouwbare van onbetrouwbare sites te onderscheiden. „Een levensgevaarlijke tendens”, vindt iemand. „Elke site geeft andere info. Wie geeft die info en hoe komen ze eraan?” Daar komt bij: „Een pijn in de rug kan verschillende oorzaken hebben, via de online dokter zijn mensen niet in staat een diagnose te stellen.”

De meesten zijn van mening dat het online dokteren mensen onnodig ongerust maakt. „Een onschuldige hoofdpijn is bij Dr. Google een acute hersentumor. Mensen raken in paniek en zorgen daardoor voor volle wachtkamers bij de huisarts, die het toch al zo druk heeft.”

Huisartsen zullen dan ook niet blij zijn met al dat online gedokter, denkt 60 procent. Iemand vertelt: „Ik heb een buurvrouw gehad die door dit soort (mis)informatie continue van huisarts wisselde omdat deze niet precies zei wat zij op internet had gevonden.”

Veel respondenten vinden het echter een goede ontwikkeling dat mensen door internet goed beslagen ten ijs komen bij de huisarts. „Ook artsen hebben de wijsheid niet in pacht en kunnen er zoals ieder ander mens naast zitten.”

Kortom, zo stelt iemand: „Dokter Google is een prima aanvulling op de huisarts voor mensen die voldoende inzicht en kennis hebben om de informatie op waarde te schatten”.