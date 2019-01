’Bezoek Westerbork zinnig’

Toen wij het concentratiekamp Dachau bezochten was daar ook een groep scholieren. Wij waren gekwetst omdat zij jolend de barakken in gingen. Wij bleven wachten tot de kinderen weer te voorschijn kwamen. Het zal ons altijd bijblijven hoe zij huilend en troost zoekend bij elkaar de gaskamer verlieten. In een half uur tijd was hun gedrag totaal veranderd. Gezien deze ervaring denk ik dat een bezoek aan een concentratiekamp zinvol kan zijn.

Hans Boon, Wormerveer