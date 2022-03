Getreuzel: hoe gaat Den Haag koopkrachtramp afwenden?

Premium Financieel

Column: belegger met historisch besef staat ook nu op winst

Een volle tank voor €120 of stookkosten van €300 per maand; het zijn directe gevolgen van het conflict in Oekraïne. Dat terwijl inflatie al zorgwekkend hoog was. En we zijn er nog lang niet. Grondstofprijzen rijzen de pan uit.