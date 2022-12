Premium Het beste van De Telegraaf

We zijn schuldig door te bestaan

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Enkele maanden geleden citeerde ik de openingszin van Franz Kafka’s meesterwerk Het Proces: „Iemand moest Josef K. belasterd hebben, want zonder dat hij iets verkeerds had gedaan, werd hij op een ochtend gearresteerd.” Josef K. heeft volgens de normen van beschaafde samenlevingen niets gedaan dat tot een arrestatie kan leiden, dus ligt het voor de hand dat hij vermoedt dat iemand onwaarheden over hem met de autoriteiten heeft gedeeld. Josef K., de onschuldige, belandt in een gekmakende wereld waarin de laster onduidelijk blijft en het proces desondanks zijn gang gaat. Uiteindelijk geeft hij toe aan het schuldig-zijn, en wordt hij ter dood gebracht.