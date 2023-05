’Misdragende jongeren keihard straffen’

Jongeren vanaf 12 of 13 jaar al maken zich hieraan schuldig. Ze worden, als ze opgepakt worden, veroordeeld volgens het kinderrecht en de straf is mild. Men weet inmiddels dat het bij die groepjes ’punten scoren’ is, hoe grover het geweld, hoe meer status je krijgt. Dat betekent jongeren die zich misdragen niet meer met een fluwelen handschoen behandeld moeten worden, integendeel ze moeten hen flink bestraffen. In detentie met deze kleine criminelen en ze verplicht een studie laten volgen. Tevens moeten de ouders ook verantwoordelijk gesteld worden en ze moeten meewerken aan de opgelegde eisen en straffen. Misschien zijn deze jongeren dan nog te redden.

Mevr. Brugman, Lelystad