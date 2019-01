Het zijn de VVD-euroknallers. Altijd vlak voor de verkiezingen goochelen Rutte en de VVD dingen uit de hoge hoed om na de verkiezingen weer in te binden. En met goochelen word je gefopt.

Rutte refereerde ook nog even aan het feit dat Frankrijk er in het verleden ook mee weg kwam. Correctie, beste meneer Rutte, Frankrijk komt er nog steeds mee weg.

Dat er sprake is van verdeeldheid binnen Europa is een feit. Dat Nederland één van de landen is die vet mee betaalt aan het in stand houden van Europa en andere Europese landen, is ook een feit.

En het is ook een feit dat dit al jaren gaande is, maar dat het altijd stil bleef in de Nederlandse politiek. Na de stuntweken van Dijkhoff hebben we nu de euroknallers van Rutte.

Peter de Quaack, Vlissingen