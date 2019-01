’Wat een gaaf land he, Rutte?’

De fiets was recht voor de ingang van de Jumbo geparkeerd en stond op slot. De sigarenwinkel aan de overkant had camerabeelden, dus op naar het politiebureau. Daar wilde men niet eens de aangifte opnemen, er moest een afspraak voor worden gemaakt. Camerabeelden? Die ging men voor een diefstal van een fiets van ’slechts’ 900 euro echt niet vorderen, het was een te klein vergrijp.

In dit land zijn je spullen eigenlijk nergens veilig. Geen politie of justitie die er wat om geeft als je eigendommen, waar je netjes voor hebt gewerkt, worden meegenomen door een crimineel die gewoon vrij spel heeft. Wat een gaaf land he, meneer Rutte?

Johan de Koning, Veldhoven