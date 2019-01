’Musical Awards Gala: Lof der lafheid’

De dames zetten hun beste beentjes voor en de heren liepen als haantjes achter hun vlinderdasjes aan. „Musical is een KUNSTvorm!”, riep Evita-producer Hans Cornelissen. Er werden zoveel veren in konten gestoken, dat ‘me-too’ een heel andere betekenis kreeg.

Het moet gezegd, er waren fabelachtige prestaties te zien en te horen. Zowel wat betreft zang, als muziek, regie, choreografie, grime en kostumering. Nederland barst van de talent, maar dat talent wordt verkwanseld aan de risicoloze recycling van uitgekauwde, ouwe koek. Hoe vaak worden ze nog opgewarmd; The Lion King, Op Hoop van Zegen, Cats, Het Schaap met vijf Poten, Mamma Mia, Evita en The Addams Family, Hair etc? Niet één nieuwe titel was erbij gisteren.

Musical is een kunstvorm? Is het steeds weer opnieuw schilderen van de Nachtwacht en het Meisje met de Parel een kunstvorm? Nee, ook niet als je ze andere kleurtjes geeft. Terwijl John de Mol het ene na het andere tv-programma concipieert dat de wereld verovert (wat je er ook van mag denken), heeft geen enkele musicalproducent in Nederland de moed en de ambitie om iets van eigen bodem te (laten) creëren. Met hun rug naar de toekomst sluiten de grote producenten de horizon af voor al die prachtige talenten die zoveel nieuwe, baanbrekende prestaties zouden kunnen leveren.

Dat is al zo lang gaande dat de uitvoerende artiesten het niet eens meer in de gaten hebben. Blij dat ze een mooie rol krijgen, laten ze liever geen kritisch geluid omtrent de repertoirekeuze horen. Zo werd het Musical Awards Gala 2019 wederom een Lof der lafheid; theater waarin financiële zekerheid de hoofdrol speelde.

Piet Bogaards, Den Haag