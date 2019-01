’Afbreuk aan rekenles op basisschool’

De kinderen leren wat een heel en half uur is. En dat een kwartier een kwart uur is. Maar dat lukt dus niet meer als breuken van het curriculum van het basisonderwijs verdwijnen. Schrappen we ook maar tegelijk het realistisch rekenonderwijs op de basisschool. Want waarom zou je leren een taart in tien gelijke delen te verdelen als je tien gebakjes kunt kopen?

Maak de prijs van die gebakjes dan wél in hele euro’s want met die tienden (dubbeltjes) en honderdsten (centen) rekenen kan dan ook niet meer.

Geen breukenonderwijs meer op de basisschool is intellectuele verwaarlozing van onze jonge kinderen door de Staat.

T. Hagenaar