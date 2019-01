’Docenten belachelijk gemaakt door leerlingen’

Dat het niveau van het onderwijs in ons land niet best is, is duidelijk, maar dit slaat alles. Leerlingen horen helemaal geen mobiel in de klas te hebben en zeker niet te kunnen gebruiken. Het zegt genoeg over de slappe orde die er op veel scholen heerst. De leraren hebben nauwelijks nog iets te vertellen en daarom wil niemand dat beroep nog uitoefenen.

De Kock, als woordvoerder van de school, gaat dan nog onzin uitkramen door te zeggen dat het handelen van meneer Keeman niet past bij het professioneel handelen van het personeel.Wat een onzin. Hij moest zich gewoon verdedigen en had die leerlingen nog veel harder moeten aanpakken.

Dat die leerlingen alweer de school mogen bezoeken, zegt genoeg over het onprofessionele gedrag van de school. De school hoort op de eerste plaats achter haar leerkrachten te staan en niet achter de leerlingen en de ouders. Leerkrachten zijn op sommige scholen volkomen vogelvrij en durven helemaal niet meer in te grijpen en laten zich door iedereen piepelen.

C. Jong (oud-leerkracht), Stede Broec