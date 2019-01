’Zo verandert er niets aan veiligheid van bevolking’

En het resultaat? Nihil! Ondanks het kenbaar maken van de goede wil van de burger en daarmee het afkeuren van het misdadige gedrag van Nederlanders, al dan niet vol in beeld gebracht. De rechters vinden altijd een overvloed aan verzachtende omstandigheden voor de daders, geholpen door ’grillige’ advocaten.

Door het slappe gedrag van de rechtspraak is Nederland al afgegleden naar een bedenkelijk niveau. De politiek probeert Nederland te verbeteren door allerlei veranderingen aan te brengen. Helaas kijken ze de justitie steeds over het hoofd. Met verouderde wetten, gewiekste advocaten en genoegzame rechters, overlopen door deskundigen, zal het in deze veranderde tijd nooit anders worden met de veiligheid van de bevolking.

J. Prins, Sliedrecht