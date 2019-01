Uitslag stelling: Winterkost blijft populair

De wintergroente heeft het zwaar in Nederland. Uit CBS-cijfers blijkt dat de ruimte waarop in 2018 wintergroente als winterpeen, spruiten, prei, witte kool en boerenkool wordt verbouwd met 765 hectare is afgenomen. Dat is een daling van maar liefst 5 procent. Boerenkool, en vooral witte kool en prei, het wordt allemaal minder verbouwd. Er blijkt minder vraag naar.

Het nieuws dat de Nederlandse stamppot in het verdomhoekje zit, wordt door menigeen met ongeloof ontvangen. Hoe kan dat nou, vragen velen zich af, terwijl dit gerecht met gestampte aardappelen, groenten (en soms vlees) om te watertanden is. De meerderheid meent dat de stamppot tot de Nederlandse eetcultuur behoort.

De aangevoerde verklaring dat het soms te warm is om deze winterkost te eten, wordt in veel reacties van respondenten ontkracht. „Ik eet graag stamppot, en of het nou zomer of winter is, het maakt helemaal niets uit!”

Dat de jongere generatie millenials niet graag in de keuken staat, en liever gemaksvoedsel als kant-en-klare salades koopt in plaats van winterkost te bereiden, wordt als echte oorzaak gezien voor de verminderde vraag naar wintergroente. „Velen vinden het te veel werk om het klaar te maken”, oppert een deelnemer. En een ander denkt dat de teruggang te wijten is aan lamlendigheid van millenials: „Ze zijn nog te lui om een aardappel te schillen.” En meer dan 40 procent van de respondenten denkt dat de populariteit van koolhydraatarme diëten ook een reden kunnen zijn voor het feit dat winterkost minder op de tafel verschijnt dan vroeger. Hoewel de verschillen tussen de generaties niet heel groot zijn, is de ouderwetse stamppot bij 65-plussers toch het meest in trek. Zij verkiezen boerenkool als favoriet. Overigens smaakt deze wintergroente zoeter (en voor velen beter) nadat de nachtvorst eroverheen is gegaan.

Ondanks dat er wel veranderingen plaatsvinden in de Nederlandse keuken en we sowieso gevarieerder en meer vegetarisch eten, zijn de meesten wars van noviteiten op het gebied van stamppotten. „Op de traditionele manier bereid, zijn ze het lekkerst”, klinkt het alom. En bij winterkost hoort ook een lekkere rookworst. De vegetarische variant wordt door velen niet gepruimd.

Maar onze eetcultuur heeft altijd opengestaan voor invloeden van buitenaf. Dat heeft ertoe geleid dat sommigen aan de oer-Hollandse schotel toch een exotisch tintje geven. Zo schrijft een liefhebber van de ’moderne’ stamppot: „Ik geef altijd een twist aan hutspot en boerenkool door sojasaus en sambal toe te voegen. Dat geeft iets meer smaak eraan.”

Overigens is de stamppot ook overzee nog ongekend populair. Op de Nederlandse Antillen wordt het graag gegeten, maar ook elders: „Ik leef in de Filipijnen en hier wordt ook stamppot gemaakt en verkocht in bepaalde Nederlandse en Belgische restaurants.” En ook overwinteraars in het zuiden houden vast aan een traditie: „Wij wonen ’s winters in Spanje maar eten hier vaak stamppot, ook al is het 18 à 19 graden. Heerlijk hoor.”