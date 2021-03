’Winkels op weekdagen openen’

Ja, het klopt dat de supermarkten open moeten blijven omdat we boodschappen nodig hebben, maar waar het om gaat is dat in de supermarkt het veel te druk is. Men hangt er regelmatig met de benen uit. En dat is wat de regering dus niet wil hebben. Ook niet in de winkelstraten.

De winkels kunnen echter gewoon open. Alleen moeten ze op zaterdag en zondag dicht, want dat zijn de dagen dat de funshoppers massaal de straat op gaan. Van maandag tot en met vrijdag is een perfecte optie. Zet een maximaal aantal mandjes (lees personen die naar binnen mogen) of werk met pollepels/schoenlepels die ze moeten pakken en je hebt nooit teveel mensen in de winkels.

Je loopt eerder een besmetting in de supermarkt of thuis op als in de ’gewone’ winkel waar ruimte genoeg is

Erica Calkhoven