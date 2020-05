Uitslag stelling: ’Bang voor tweede uitbraak’

Dinsdag presenteerde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dit dashboard. Het kabinet kondigde allerlei versoepelingen aan van de coronamaatregelen. De meeste stemmers denken dat deze op basis van de cijfers op het dashboard teruggedraaid kunnen worden. Een reactie: „Dit biedt schijnveiligheid. Ze krijgen de maatregelen nooit meer teruggedraaid als het weer mis gaat.” Een andere respondent vindt daarbij dat Nederland nog steeds te weinig test om een dergelijk dashboard betrouwbaar te laten zijn. En: „De overheid heeft nog nooit een ict-project tot een goed einde weten te brengen.”

Tot verdriet van de horecabranche gaan café’s en restaurants niet al voor Pinksteren open. Rutte zei dit een grote stap te vinden en er voorzichtig mee te willen zijn. Twee derde vindt dit begrijpelijk. Van een respondent had het tempo van openen wel wat lager gekund. „Als je alles tegelijk opent, dan kun je achteraf nooit meer zien waar het precies fout is gegaan.” Een respondent houdt al rekening met een tweede golf. „Zo snel mogelijk café’s en restaurants open. Dan is er tenminste wat omzet gedraaid voordat alles weer op slot moet.”

De sportschoolbranche werd ook niet op haar wenken bediend. Een meerderheid vindt het niet terecht dat de fitnessclubs nog niet open mogen.

Rutte kondigde aan dat na 8 juni de basisscholen wel weer helemaal open mogen gaan. Dat vindt een meerderheid een goed plan. Een respondent: „Het blijft belachelijk dat die in eerste instantie zijn dichtgegaan.”

Lang niet alle deelnemers gaan gebruik maken van de versoepelingen. Driekwart heeft nog geen plannen gemaakt een restaurant, bioscoop, museum of theater te gaan bezoeken.

Een klacht van de afgelopen tijd was dat de coronamaatregelen niet duidelijk waren. Slechts een derde van de deelnemers vindt dat de persconferentie van deze week meer duidelijkheid heeft gegeven. Een respondent vindt het bijvoorbeeld raar dat de verschillende veiligheidsregio’s de regels steeds verschillend uitleggen.

Als er nog meer versoepelingen komen, gaat burgemeester Femke Halsema op de rem staan, zo kondigde ze deze de week aan. Dat vindt maar een derde van de stemmers een goed idee. Velen blijken het voor de duidelijkheid niet handig te vinden als Amsterdam eigen regels gaat maken. Iemand zegt: „Kijk naar het mooie weer en hoe druk het dan is in de parken. Dat kan niet lang goed gaan.”

De respondenten zijn het merendeels eens met Halsema’s plan terughoudend te zijn met het aantrekken van toeristen. Een deelnemer vindt dat dat niets met corona te maken heeft: „Halsema heeft groot gelijk. Al ver voor de coronacrisis waren er al toeristenwerende maatregelen aangekondigd. Amsterdam moet weer voor de Amsterdammers worden.”

De meesten vrezen dat het virus zal oplaaien na de versoepelingen. En bij een tweede opleving, gaan Nederlanders niet meer zo makkelijk in het gareel, is de angst van maar liefst driekwart. „Een tweede golf valt te verwachten, maar het niet te hopen. We gaan dit niet nog een keer doen.”