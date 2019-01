’Niemand doet het voor z’n lol’

Mark Teurlings Ⓒ Hollandse Hoogte

Januari staat bekend als scheidingsmaand. Dat is geen fabeltje. Net als vlak na de zomervakantie zijn dit drukke weken voor mijn advocatenkantoor. Echtparen hebben tijdens de feestdagen op elkaars lip gezeten, zonder de afleiding van werk of sport. Het is de bedoeling dat het dan gezellig en romantisch wordt, omdat mensen eindelijk tijd hebben voor elkaar. Een schattige gedachte, maar de realiteit is dat in veel relaties op zo’n moment de irritaties de ruimte krijgen. Met alle gevolgen van dien.