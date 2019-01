‘Beter scheiden dan een slecht huwelijk!’

Onder hen Erbee70: „Ik denk dat er juist te snel getrouwd word. En mensen die met een hoop ellende en ruzie uit elkaar gaan, zijn gewoon te lang bij elkaar gebleven.”

Want, zo vindt ook Kattie, „klaar is klaar en op is op. Wie weet wat een koppel al niet geprobeerd en geïnvesteerd heeft in de relatie? (…) Oordeel niet, maar gun ieder zijn/haar geluk.”

Krid vindt dat we goed moeten nadenken, voordat we in het huwelijksbootje stappen: „Voordat je gaat trouwen moet je jezelf heel serieus afvragen of je met diegene ook samen kinderen wilt. En als het antwoord bevestigend is, dan moet je echt je stinkende best blijven doen om bij elkaar te blijven, want er is niets zo mooi als jij van je kinderen onbeperkt kunt blijven houden en zij van jou, elke dag, altijd!”

Waardering is er om die reden voor relatiecoach Paulien Timmer. „U bent nu 4 jaar getrouwd, terwijl u al 10 jaar een relatie heeft. Dan heeft u het goed gedaan. Veel mensen trouwen te snel”, zegt Wijsneus.

"’Het gras is niet groener bij de buren, hoor’"

In het algemeen zijn we het over scheiden wel eens: je doet het niet voor je lol, al vinden sommigen wel dat het te makkelijk wordt gedaan. Lenie123470 bijvoorbeeld: „Inderdaad! Echtparen gaan veel te snel van elkaar af. Blijf in elkaar investeren. Ze kijken ook te vaak naar anderen, dat een vriend lekker kookt of meer huishoudelijke taken doet. Let op jezelf. Het gras is niet groener bij de buren, hoor. Misschien zijn ze nog wel hopelozer.”

Mariannerietjens is het daar niet per se mee eens: „Of er te snel gescheiden wordt, kan niemand beoordelen. Je weet namelijk nooit exact wat er speelt. Het is vaak heel treurig voor de kinderen die de grote verliezers zijn in het geval van echtscheiding.” Want blijven hangen in een slecht huwelijk is ook een slecht idee, zegt Osintiazoekslag735: „Scheiden kan soms ook een opluchting zijn, na jaren huwelijk. Mensen hebben het vaak over dat het slecht is voor de kinderen en een verkeerd voorbeeld als hun ouders uit elkaar gaan, maar als een huwelijk niet goed is, hebben kinderen hier ook last van. Jaren van spanningen en ruzies binnen een relatie schaden kinderen ook.”

Dus? Niet trouwen dan maar? Kraal40 is er wel uit: „Vier keer gescheiden en nu begin ik er ook niet meer aan. Mijn hond blijft mij altijd trouw.”