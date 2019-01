’Geen zorgen over klimaathaast’

Een rechter heeft bepaald de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart te verminderen ten opzichte van 1990. En is daarmee gaan zitten op de stoel van de politiek. Nog even en we hebben helemaal geen kabinet meer nodig!

Maar als er niks gebeurt blijven we volgend jaar steken op een povere vermindering van ’slechts’ 21%. Impopulaire maatregelen, zoals terug naar een maximale snelheid van 100 km op snelwegen en zelfs afschaffing van de koopzondag, dreigen. Schaf dan meteen ook alle grootschalige bijeenkomsten en volksfeesten af, dan kun je pas echt een klapper maken.

Maar de soep wordt echt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. De zaak ligt namelijk momenteel ter cassatie bij de Hoge Raad. Ik acht de kans groot dat deze de uitspraak van een overspannen rechter zal overrulen. Dus, geen zorgen voor de dag van morgen.

Jan Muijs, Tilburg