Onlangs moest ik naar België voor werk. Op de terugweg dacht ik bij Hazeldonk even een hamburger te verorberen in de auto. Nadien wilde ik snel het afval dumpen in een container van Rijkswaterstaat. Daarmee dumpte ik tot mijn grote schrik ook de autosleutels. Twee aardige slanke jongen van de McDonald’s boden spontaan hun hulp aan. Met zaklampen werd bijgelicht en zo kon een van hen met zijn hand door een afvalgleuf een luik van 30 bij 50 cm van binnenuit openen Hij kroop er behendig door en had binnen no time de sleutels gevonden. Zo kon ik gelukkig mijn reis voortzetten. Jongens, nogmaals enorm bedankt!

Erik van den Berg, Terschuur

