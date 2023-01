’Huren makkelijker maken voor ouderen’

Steeds weer lezen we in de media dat ouderen grote huizen bezet houden en daarmee de markt voor jongeren en gezinnen blokkeren. Veel ouderen zouden best hun huis willen verkopen en van de opbrengst een mooi appartement willen huren. Dat laatste is echter niet mogelijk omdat huurcorporaties en makelaars als voorwaarde 3,5 à 4 x de huurprijs van het appartement vragen aan inkomen. Kapitaal telt men slechts voor 10% mee. Voor een appartement van €1000, wat tegenwoordig geen bijzonderheid meer is, moet je dus een inkomen hebben van €3500 à €4000 en de meeste pensionado’s hebben dat niet. Het zou mooi zijn als minister de Jonge eens een stokje steekt voor die onwerkelijke eisen en het kapitaal voor 75% meegeteld mag worden als voorwaarde om te kunnen huren. Dan mag er ook best een clausule zijn dat het kapitaal niet geschonken kan worden aan derden om vervolgens toeslagen aan te vragen.

Marian Uppelschoten, Gistel