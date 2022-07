’Remkes moet bemiddelen’

Boeren zien Remkes niet zitten omdat hij een partijgenoot is van Rutte, waarmee heel veel boeren echt klaar zijn. Terwijl boeren zwoegen, verdienen grote bedrijven goud geld aan hun harde werk. Het gros van het geld dat wordt verdiend in de landbouw gaat naar bedrijven die om de boer heen cirkelen: handelaren in veevoer, slachterijen, zuivelbedrijven, en producenten van kunstmest en pesticiden. Deze vaak grote ondernemingen lobbyen voor behoud van het huidige landbouwsysteem, want dat is hun verdienmodel. De boer heeft geen verdienmodel want hij is het verdienmodel van die agro-industrie. Wanneer dat het uitgangspunt wordt van de bemiddelingspoging tussen het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties is de keuze van Remkes om als onafhankelijk gespreksleider op te treden voor de gesprekken toch goed. Remkes weet immers exact wat er speelt.

Henk Versteeg, Nunspeet