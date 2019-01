Brief 3: ’Geen kinderen inzetten voor politiek doel’

Deze kinderen worden eenzijdig gehersenspoeld door de informatie die afkomstig zijn van klimaatextremisten. De kaart van kinderen uitspelen is een verderfelijk iets. Wie de wereldgeschiedenis kent weet dat volwassenen kinderen misbruiken om vooral zichzelf te promoten. Dit fenomeen is helaas ook al zichtbaar in de Nederlandse propagandafilmpjes van politiek partijen.

