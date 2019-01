’Niet genoeg politie voor beveiliging moskeeën’

Een beveiliging die bij Joodse instellingen helaas al sinds jaren aanwezig is en nog steeds dringend noodzakelijk blijkt. Wat Amsterdam betreft hebben we het over acht moskeeën. Beveiliging -de klok rond- vergt dus een grote politiecapaciteit. Politie die niet meer inzetbaar is voor andere zaken. Als je die beveiliging door zou trekken naar de ongeveer 500 moskeeën die Nederland telt, dan is het duidelijk dat de inzetbare capaciteit van de politie ernstig in het geding gaat komen. En die was tóch al niet florissant te noemen. Prima natuurlijk voor al die instellingen. Maar waar kan de burger nog op rekenen?

Jan Muijs,