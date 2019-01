’Pensioen is een tombola’

Mijn pensioen was gebaseerd op een eindloonregeling en werd gewijzigd naar een middelloonregeling. Het was bovendien waardevast, zodat ik me daar in geen zorgen over hoefde te maken. Dat is inmiddels anders, het ABP pensioen is een soort tombola geworden, je moet maar afwachten wat er uit komt. Ik voel me behoorlijk genept na 43 jaar werken.

Peter Vooges,