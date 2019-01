Naast de verbale bangmakerij over het klimaat, bezondigt de media zich ook aan misleidende beeldvorming. Regelmatig worden achtergrondbeelden getoond van schoorstenen die apocalyptische witte rookpluimen uitstoten. Alsof die rookpluimen een maat zouden zijn voor de vervuiling. Niets is echter minder waar: die rookpluimen bestaan voor 100% uit waterdamp; bovendien is CO2 een onzichtbaar gas!

M. Harsveld,