’Schorsing nekvel-docent onterecht’

Leerlingen zullen in de naaste toekomst een loopje nemen met corrigerend gedrag van docenten. Docenten zullen überhaupt dit nalaten met alle gevolgen van dien. Ouders falen in hun eigen opvoeding door ongewenst gedag van hun kinderen goed te praten. Tenslotte is dit voorval geen reclame om leraar te worden. Begrijpelijk dat jongeren niet voor een dergelijke opleiding kiezen. Hopelijk vindt de geschorste docent zo snel mogelijk een andere werkgever. Vacatures in overvloed.

B. Huisman