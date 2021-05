’Versoepelingen kabinet inconsistent’

Vanaf woensdag is iedereen weer welkom in het ov. Het advies om alleen maar noodzakelijke reizen te maken vervalt daarmee. Dit betekent dat het houden van voldoende afstand in trein en bus moeilijker wordt. Het blijft dan toch vreemd dat er op andere gebieden weer zo moeilijk wordt gedaan. Zo mogen de restaurants nog steeds niet open en gelden er voor de sportscholen ook nog strenge afstandsrestricties. Het draagvlak voor de coronamaatregelen neemt ondertussen zienderogen af en dat komt niet in de laatste plaats door de dubieuze versoepelingen die aan de ene kant worden toegestaan in het ov en aan de andere kant worden nagelaten in bijvoorbeeld de horeca.

Jan Pronk, Beverwijk