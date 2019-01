Brief 1 ’Altijd contrabande in bajes’

Als de gedetineerden het signaal uit zetten, zijn ze bij een grote schoonmaak ook bijna niet te vinden. Daarnaast verstoppen ze de spullen lang niet altijd op cel maar op andere plaatsen zoals op de afdeling. Verder is er een bijzondere rol voor de zg reiniger, afdeling schoonmaker, in zijn kar kunnen de andere bevriende gedetineerden hun spullen verstoppen omdat de reiniger een aparte rol, vertrouwen, heeft in het bajes regiem. Ook wordt deze reiniger vaak onder druk gezet om een "helpende" hand te bieden. Het gaat dan niet alleen over telefoons, maar ook over drugs ed. Over niet al te lange periode lezen we weer dezelfde verhalen, het blijft een kat en muis spelletje.

André Christ, Leidschendam

