Doorpakken met vaccineren

Begin maart klonken er nog hoopvolle woorden van demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge. Voorzichtig werden enkele kleine versoepelingen van de huidige coronamaatregelen op de plank gelegd, die eind deze maand misschien in zouden kunnen gaan. Het openen van de terrassen onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld, en één dag fysiek les in het hoger onderwijs. Maar het aantal besmettingen blijft alsmaar stijgen, en voor versoepelingen blijkt op korte termijn echt geen ruimte.

De meeste stellingnemers vinden het op zich een goede zaak om te wachten met het doorvoeren van versoepelingen. „De cijfers lopen nu al op. Laten we eerst de vaccinaties afwachten. Het constant ter discussie stellen van de maatregelen helpt niet mee”, zegt iemand. „Het einde is in zicht, nog even doorbijten”, vindt een ander.

Toch klinkt in de antwoorden ook een zekere onrust. Het duurt nog wel een week of acht à tien voor de meest kwetsbare groepen zijn ingeënt, waarna Nederland stukje bij beetje van het slot zou kunnen. De meesten vinden dat simpelweg een te lange periode. „Dit is niet vol te houden”, zegt iemand. „We zien de kleinkinderen alleen via het beeldscherm. Een avond visite zit er niet in. En dan ook nog die avondklok. Dit is geen leven.”

Kwalijk vinden de meeste respondenten het vooral dat demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge begin maart nog hintten op kleine versoepelingen. Daarmee is valse hoop gewekt, zegt 68%.

Een respondent rept zelfs over ’het voorhouden van een vette worst’. Sommigen noemen het een onderdeel van de verkiezingsstrategie. Of, zoals iemand het verwoordt: ’Veel beloven en niets geven doet een gek in vreugde leven. Dat weet Rutte ook, en hij komt er mee weg”. Een ondernemer zegt er het volgende over: „Ik had een bloeiend bedrijf. Door keer op keer valse hoop te bieden, zit nu ook mijn privékapitaal in het bedrijf. Dus ik heb niets meer”.

Een dag na die bewuste persconferentie begin maart, schoof De Jonge aan bij televisieprogramma OP1. Daar zei hij dat iedere volwassen Nederlander die dat wil, voor 1 juli een eerste prik kan hebben gekregen. Een hoopvol vooruitzicht – maar bijna twee derde gelooft hem niet. „Met deze snelheid van vaccineren, denk ik dat De Jonge 1 juli volgend jaar bedoelt.”

De roep om de vaccinatiegraad zwaarder te laten meewegen in de versoepelingen, lijkt luider te worden. Hoe meer kwetsbare mensen zijn geprikt, hoe minder er in het ziekenhuis zullen belanden, zo luidt de gedachte. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat het aantal gevaccineerden dan ook zwaarder zou moeten wegen dan het aantal besmette personen. „De ziekenhuisopnamen zouden de norm moeten worden. Die moeten onder de 1000 zijn. Dat is de beste graadmeter”, zegt iemand daarover. „Ik zou de getallen op de ic aanhouden in combinatie met leeftijd”, oppert een ander. Toch is niet iedereen zo uitgesproken: „Wat leidend zou moeten zijn in versoepelingen, is vast te stellen door deskundigen, virologen en het OMT. Niet aan ons of de politiek”.