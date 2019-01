’Burgers met belastingen uitgeknepen ’

Echter het pleidooi van Knot in het tv-programma “Buitenhof” om het eigen huis in box 3 te belasten is niet alleen waanzin ten top maar tevens om de burgers, vooral de gepensioneerden en bezitters van een eigen huis nog verder in hun inkomen te doen verzwakken. Op extra belastingen zit de burger niet te wachten, daarom zou het een verstandige oplossing zijn wanneer deze persoon voortaan zijn ondoordachte uitspraken voor zich houdt. Hij moet zich zeker niet met politiek bemoeien want die zijn er al genoeg. Mocht dat niet lukken, dan zou het een optie kunnen zijn om Knot uit zijn functie te zetten. Had Nederland nog maar een Noud Wellink als president van De Nederlandsche Bank!

A. Peels, Eindhoven