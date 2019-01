Meer cipiers noodzakelijk

Wij waren destijds met genoeg collega’s om in te grijpen. We konden daarom contact houden met de gedetineerden. We hadden tijd voor cel-inspecties. En het belangrijkste, we konden observeren en hadden snel ander gedrag in de gaten. Wat er nu gebeurt, is levensgevaarlijk voor beide groepen. Met dank aan alle bezuinigingen door Rutte III. SP-Kamerlid van Nispen legt als enige de vinger op de zere plek: Gewoon genoeg geschoold en betaald personeel inhuren.

Cees v/d Scheer, Assen