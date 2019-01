Asieldraai CU en CDA valt tegen

Afgewezen asielzoekers die vervolgens hun kinderen aanwenden om de overheid moreel mee te chanteren, moeten daar in de visie van Joël Voordewind (CU) en Madeleine van Toorenburg (CDA) voortaan voor beloond worden. Dat dit een schop na is voor afgewezen asielzoekers en hun kinderen die de wet eerbiedigden en Nederland wel verlaten hebben, deert Voordewind en Van Toorenburg niet. Dat hiermee IND en rechterlijke macht – die ten aanzien van betrokken asielzoekers keer op keer naar beste vermogen moeilijke beslissingen hebben moeten nemen – opnieuw in hun hemd worden gezet, deert CU en CDA kennelijk evenmin. Het recht op internationale bescherming is een groot goed waar zorgvuldig mee dient te worden omgesprongen. Ontluisterend hoe twee ooit 'degelijke' partijen zich zo eenvoudig laten meezuigen in een van oppervlakkig commitment bolstaande Haagse mediahype en het recht op asiel ronduit perverteren.

Peter Andringa,

Amsterdam