’Klantbeleid supermarkt deugt niet’

Het beleid van eerder dit jaar is nu geheel losgelaten, zoals een beperkt aantal personen in de winkel, ontsmetten van winkelwagens, beperken van uitgifte van de winkelwagens (afhankelijk van de grote van het winkeloppervlak).

En wat ik het meest ergerlijke vind, is dat enkele grote supermarktketens nog steeds blijven adverteren met korting op bepaalde artikelen op bepaalde dagen, zoals op maandag, donderdag en zaterdag. Dan denk ik: waar zijn ze in deze periode in hemelsnaam mee bezig! Ze proberen zo mensen tenminste enkele keren per week hun winkel in te ’trekken’. Dat werd zelfs, via een mondeling gesprek met een afdelingsmanager van een supermarkt bevestigd: men streeft naar een zo hoog mogelijke omzet...

De zorg om de gezondheid van hun cliënten speelt een kleine rol. Ik vind dat schandalig. De verdiensten van de supermarkten zijn in de afgelopen jaar al tot een geweldige hoogte gestegen. Is het dan moeilijk om met elkaar te zorgen voor een veilige, duidelijk en gezonde winkelomgeving?

J. van Vliet, Hoofddorp