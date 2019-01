’Onderzoek vleessector op sjoemelvlees’

De heren van de slachterijen die deze week voor de rechter staan kunnen feitelijk niet uitleggen hoe dit gesjoemel is ontstaan. Is dat al niet voldoende reden om deze bedrijfstak in Europa eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen, want we mogen onze ogen niet blijven sluiten voor deze misstanden. Evenals niet voor de beelden die glashelder het gruwelijke dierenleed laten zien zowel voorafgaand als in slachterijen!

Anneke Sasbrink, Markelo