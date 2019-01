’Migranten naar Nederland’

Nederland beschuldigd de EU in Brussel ervan dat de Italianen wegkomen met de dubieuze begroting. Slechts twee onderwerpen die ondanks de verschillen heel veel met elkaar te maken hebben. Het toont aan dat het ene Europa niet bestaat en niet functioneert. Natuurlijk hebben de Italianen een punt van aandacht en natuurlijk heeft Nederland een punt van aandacht. De hoeveelheid problemen die de EU veroorzaakt heeft is enorm, de positieve bijdrage is helaas wat minder. Als we de balans opmaken wat er wel goed gaat, is dat enkel het vrije verkeer van goederen en diensten.

Peter de Quaack, Vlissingen