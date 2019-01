Uitslag Stelling: ’Alles voor een dagje vrij’

In België, maar ook in Nederland, spijbelen steeds meer leerlingen van school om te laten zien dat ze het oneens zijn met de klimaatmaatregelen van hun regering. Van de scholen hoeven de kinderen wat de stemmers betreft geen coulance te verwachten. Het spijbelen moet volgens de meesten gewoon worden bestraft. ,,Als ze zo nodig moeten demonstreren, dan kan dat ook op zaterdag of zondag.”

Opvallend is dat twee derde van de respondenten bang is dat de ludieke demonstraties zullen ontaarden in rellen. ,,Als dit langer gaat duren, dan kan het inderdaad uitlopen in opstootjes, zeker als hooligans zich erin gaan mengen. Die zijn niet bang voor een relletje meer of minder.”

Een overgrote meerderheid denkt tevens dat het de jongeren te doen is om een extra dagje vrij, in plaats van om de goede zaak. Een respondent vindt de demonstranten ’een groep geïndoctrineerde dertienjarigen die dit onderwerp aangrijpen om maar een beetje te kunnen provoceren’.

Een ander vindt dat ouders moeten optreden: ,,Als leerkrachten gaan staken, dan staan ouders op hun achterste benen. Dus ik verwacht eenzelfde houding van ouders als hun kinderen het werk neerleggen”.

De scholieren eisen een ’bindend klimaatplan’ van de regering, waarin wordt gestreefd naar een opwarming van de aarde van maximaal 1,5 procent. Veruit de meeste respondenten vinden dat geen reële eis. Een stemmer denkt dat dit het uitvloeisel is van het ’links georiënteerde onderwijssysteem’. ,,Dit bewijst maar weer eens dat de jeugd eenzijdig wordt geïnformeerd.”

Bijna niemand vindt de jongeren milieubewust. Een van hen:,,Ik woon boven een supermarkt en ben iedere dag bezig met het oprapen van de troep die de dames en heren scholieren achterlaten.” Een ander: ,,Ze zijn milieubewust, totdat het hen zelf raakt.” Nog minder dan milieubewust denken stemmers dat jongeren politiek bewust zijn.

Een respondent doet het plotselinge milieubewustzijn van de jongeren af als ’modeverschijnsel’, maar is er positiever over dan vele anderen. ,,Dat dagje spijbelen is een mooie aanleiding om het hierover te hebben op school.”

Slecht een klein aantal respondenten gelooft dat politici naar de demonstrerende jongeren gaan luisteren. Sommigen vinden juist dat de jongeren zich voor het karretje van de politiek laten spannen. ,,Ze worden door het politieke establishment gebruikt om die draconische milieumaatregelen door te voeren. De jeugd heeft niet in de gaten dat zij hiermee haar eigen financiële toekomst in gevaar brengt.”

Een klein deel van de stemmers vindt dat de oudere generatie beter naar jongeren moet luisteren, als het gaat om het klimaat. ,,Het is hun aarde en hun toekomst die door de ouderen zijn verpest.”

De meeste stemmers denken dat slechts ‘sommige jongeren’ klimaatbewust zijn. Een van hen: ,,Zolang ze nog telefoons willen, iedere weekend ergens heen willen vliegen en luxe kleding dragen, heb ik er geen begrip voor.”