Aparte manier om je doodvonnis te tekenen

Premium Binnenland

Je hebt gewoon een soldaat op Defensie nodig, klaar

Of ik ook rare tics heb? Nou & of. Wat te denken van het feit dat ik steeds wanneer Ank Bijleveld zich in welke vorm dan ook aan mij openbaart, heel olijk mijn eigen variant op ’Margootje’ begin te neuriën, je weet wel: het liedje van Wim Sonneveld over dat piepkleine inwoonstertje van Madurodam...