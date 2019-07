’Teleurgesteld in stekkerauto?’

Het lijkt positief dat er steeds meer tweedehands e-occasions op de markt komen. Maar is dit wel zo? Of zou het een reden hebben die misschien wat onderzoek vereist? Want deze tweedehands automobielen hebben misschien niet aan de verwachtingen voldaan? Beperktere actieradius dan beloofd, langdurig opladen, weinig flexibiliteit bij vakantieritten naar de zon? Teleurstellingen dus. Het zou zinvol zijn als de Bovag of de Consumentenbond eens onderzoek zouden doen. Welk percentage automobilisten is bijv. teruggevallen op een klassieke brandstofauto? Er zal met onderzoek meer duidelijkheid ontstaan en dat is dan weer leerzaam bij aanschaf van een nieuwe/andere auto!

Bert de Jong, Ermelo