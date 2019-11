’Oude auto’s wegpesten naar Afrika’

Maar het is nog erger dan hij zegt, want het eerste wat er in Afrika gebeurt, is het verwijderen van de milieuvoorzieningen uit gebruikte auto’s, zoals het roetfilter, het AdBlue systeem en de katalysator. In Afrika zit namelijk niemand te wachten op zulke complexe voorzieningen waarvoor nergens onderdelen of vervanging zijn te vinden. Het wegpesten van oudere auto’s hier, staat dus gelijk aan het exporteren van ernstige milieu- en gezondheidsproblemen naar Afrika en doet bovendien deels ons dure klimaatbeleid teniet.

René van Slooten, Woerden